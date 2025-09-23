Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН. Як зазначається, допомогу отримали підрозділи на сході України.

Дивіться також У 2015 ми їздили на автобусах "Богдан", – ветеран розповів, що змінилося в ЗСУ

Що передали захисникам?

Так, на фронт доставили 3 сучасні комплекси РЕБ з імерсійним охолодженням і розширеним діапазоном частот. Ці системи глушать ворожі дрони та фактично виконують роль щита для українських військових. Комплекси отримали підрозділи 225-го окремого штурмового полку, 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 18-ї словʼянської бригади.

Як зазначив голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерій Дубіль, на фронті потреба в системах РЕБ є нагальною – вони необхідні і бойовим підрозділам, і медикам.

Ситуація на маршрутах евакуації значно ускладнилася через велику кількість ворожих дронів: пошкоджуються санітарні автомобілі, поранення отримує медичний персонал. Саме тому цього разу ми передали РЕБ медичній роті 18-ї бригади, щоб евакуаційні групи могли безпечніше вивозити поранених із поля бою,

– наголосив Валерій Дубіль.

Допомога від фонду "Надія" / Фото, надані 24 Каналу

Допомогу від фонду "Надія" отримали й інші підрозділи Сил оборони:

прикордонникам та роті ударних безпілотних авіаційних комплексів передали зарядні станції й термінали Starlink ;

для 28-ї артилерійської бригади доставили генератор і зарядну станцію;

18-та слов’янська бригада отримала Starlink та потужну станцію для живлення техніки;

засоби зв’язку й енергозабезпечення передали також підрозділам Національної поліції.

Як фонд "Надія" допомагає військовим?

Від початку повномасштабного вторгнення команда фонду здійснила 350 виїздів на фронт, подолавши понад 300 тисяч кілометрів. Допомогу доставляли на Донецький, Сумський, Харківський, Запорізький та Херсонський напрямки.

За цей час на передову передали: