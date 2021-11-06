Бі-гьорл Stefani з Харкова увійшла до світового фіналу Red Bull BC One

6 листопада 2021 , 11:00
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Джерело:

24 канал

6 листопада 16 найкращих бі-боїв та 16 бі-гьорлз планети змагатимуться за пояси чемпіона та чемпіонки Red Bull BC One 2021 на Ерго Арені в Гданську. Серед них – бі-гьорл Stefani, яка родом з Харкова.

Що таке Red Bull BC One

Red Bull BC One – знакова подія у хіп-хоп культурі, яка сприяє розвитку брейкінгу. 12 хлопців та 12 дівчат на захід запросили організатори, а ще чотири бі-боя та бі-гьорлз вибороли місце у фіналі за підсумками Last Chance Cypher.

4 листопада понад 50 брейкінг-танцівників з різних країн змагалися за ці останні вісім місць. Серед команд були й українці – Kuzya та Kim, однак вони не змогли потрапити у чотири прохідні слоти. Світовий фінал пройде в оригінальному форматі битв віч-на-віч. З 2004 року відбулося 17 світових фіналів Red Bull BC One у великих містах різних країн світу. Цьогоріч танцівники змагаються за перемогу у польському Гданську.

Last Chance Cypher / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool

Учасники світового фіналу Red Bull BC One 2021

Запрошені бі-боі:

  • Sunni (Великобританія);
  • Wild Jerry (Білорусь);
  • Zoopreme (Данія);
  • Shigekix (Японія);
  • Lagaet (Франція);
  • Phil Wizard (Канада);
  • Thomaz (Польща);
  • Flea Rock (США);
  • TawfiQ (Нідерланди);
  • Bart (Бразилія);
  • Xak (Іспанія);
  • Gun (Росія).

Серед них є чотири переможці Last Chance Cypher:

  • Lee (Нідерланди);
  • Nori (Японія);
  • Amir (Казахстан);
  • Johnny Fox (Іспанія).

Запрошені бі-гьорлз:

  • Sidi (Греція);
  • Kastet (Росія);
  • San Andrea (Франція);
  • Yell (Південна Корея);
  • Madmax (Бельгія);
  • Luma (Колумбія);
  • Paulina (Польща);
  • Ram (Японія);
  • Ami (Японія);
  • Carito (Аргентина);
  • Logistx (США);
  • Nadia (Росія).

Серед них є чотири переможниці Last Chance Cypher:

  • Ayumi (Японія);
  • Fanny (Франція);
  • Stefani (Великобританія);
  • Vavi (Росія).

Цікаво знати

Серед учасників, які пройшли до Світового фіналу, є українка – бі-гьорл Stefani. Вона родом з Харкова, але на цьогорічному чемпіонаті представляє Великобританію.

Бі-гьорл Stefani / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool

Чемпіонів з брейкінгу обиратимуть:

  • триразовий чемпіон світу Red Bull BC One бі-бой Menno (Нідерланди);
  • бі-Бой El Nińo (США);
  • бі-бой Kleju (Польща);
  • бі-гьорл Beta (США);
  • бі-гьорл Sarah Bee (Франція).

Також до програми триденних активностей чемпіонату організатори запросили і інших українських бі-боїв. Серед них – український танцівник Intact. Він проведе майстер-клас, візьме участь у дискусійній панелі, а також судитиме командні батли.

Всі охочі зможуть вболівати за своїх фаворитів у прямому ефірі на Red Bull TV і каналах Red Bull BC One у YouTube та Facebook.

Автор: Катерина Гаценко