Бі-гьорл Stefani з Харкова увійшла до світового фіналу Red Bull BC One
Джерело:24 канал
6 листопада 16 найкращих бі-боїв та 16 бі-гьорлз планети змагатимуться за пояси чемпіона та чемпіонки Red Bull BC One 2021 на Ерго Арені в Гданську. Серед них – бі-гьорл Stefani, яка родом з Харкова.
Що таке Red Bull BC One
Red Bull BC One – знакова подія у хіп-хоп культурі, яка сприяє розвитку брейкінгу. 12 хлопців та 12 дівчат на захід запросили організатори, а ще чотири бі-боя та бі-гьорлз вибороли місце у фіналі за підсумками Last Chance Cypher.
4 листопада понад 50 брейкінг-танцівників з різних країн змагалися за ці останні вісім місць. Серед команд були й українці – Kuzya та Kim, однак вони не змогли потрапити у чотири прохідні слоти. Світовий фінал пройде в оригінальному форматі битв віч-на-віч. З 2004 року відбулося 17 світових фіналів Red Bull BC One у великих містах різних країн світу. Цьогоріч танцівники змагаються за перемогу у польському Гданську.
Last Chance Cypher / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool
Учасники світового фіналу Red Bull BC One 2021
Запрошені бі-боі:
- Sunni (Великобританія);
- Wild Jerry (Білорусь);
- Zoopreme (Данія);
- Shigekix (Японія);
- Lagaet (Франція);
- Phil Wizard (Канада);
- Thomaz (Польща);
- Flea Rock (США);
- TawfiQ (Нідерланди);
- Bart (Бразилія);
- Xak (Іспанія);
- Gun (Росія).
Серед них є чотири переможці Last Chance Cypher:
- Lee (Нідерланди);
- Nori (Японія);
- Amir (Казахстан);
- Johnny Fox (Іспанія).
Запрошені бі-гьорлз:
- Sidi (Греція);
- Kastet (Росія);
- San Andrea (Франція);
- Yell (Південна Корея);
- Madmax (Бельгія);
- Luma (Колумбія);
- Paulina (Польща);
- Ram (Японія);
- Ami (Японія);
- Carito (Аргентина);
- Logistx (США);
- Nadia (Росія).
Серед них є чотири переможниці Last Chance Cypher:
- Ayumi (Японія);
- Fanny (Франція);
- Stefani (Великобританія);
- Vavi (Росія).
Цікаво знати
Серед учасників, які пройшли до Світового фіналу, є українка – бі-гьорл Stefani. Вона родом з Харкова, але на цьогорічному чемпіонаті представляє Великобританію.
Бі-гьорл Stefani / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool
Чемпіонів з брейкінгу обиратимуть:
- триразовий чемпіон світу Red Bull BC One бі-бой Menno (Нідерланди);
- бі-Бой El Nińo (США);
- бі-бой Kleju (Польща);
- бі-гьорл Beta (США);
- бі-гьорл Sarah Bee (Франція).
Також до програми триденних активностей чемпіонату організатори запросили і інших українських бі-боїв. Серед них – український танцівник Intact. Він проведе майстер-клас, візьме участь у дискусійній панелі, а також судитиме командні батли.
Всі охочі зможуть вболівати за своїх фаворитів у прямому ефірі на Red Bull TV і каналах Red Bull BC One у YouTube та Facebook.