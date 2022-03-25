Бидло мовчить: як Путіну вдалося стабілізувати ефект початкової поразки

Місяць цієї злочинної та безумної війни. Що можна сказати? Росія оговталася від шоку перших днів війни й намагається шукати нові для себе варіанти. Це стало можливим завдяки покорності простих росіян.

Попри нищівні невдачі перших двох тижнів: провал початкового плану операції та термінальні економічні санкції – Кремлю вдалося поки що стабілізувати ситуацію та уникнути головних небезпек, пов'язаних із цими невдачами: прорива інформаційної блокади, паралічу управління військами, повстання або вихід з-під контролю великих груп еліти.

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Росія ще тримається

Можна сказати, що Путіну вдалося стабілізувати ефект початкової поразки. Російські війська ведуть позиційні бої без особливого поступу, а артилерія та авіація знищують українські міста.

Швидше за все, Кремль хоче вимотати навіть не так українську армію, як населення, розраховуючи на зростання настроїв "світ за всяку ціну".

Перехід до цієї позиційної фази війни став можливим, однак, завдяки кільком факторам. І найважливіший їх – низький рівень опір війні у суспільстві та елітах.

Другим фактором є те, що за останні 20 років Росія пережила кілька зовнішніх макроекономічних шоків і російська влада вміє з ними справлятися у короткостроковому періоді.

Врдночас наслідки санкцій, пов'язаних зі скороченням імпорту та розривами в логістичних ланцюжках та ланцюжках доданої вартості, мають не миттєвий ефект і ще не виявили себе повністю.

Пасивність росіян – головна причина збереження режиму Путіна

Але головна умова – слабкість внутрішнього опору війні. Російський обиватель і російські еліти відсиджуються в інформаційному коконі путінської пропаганди, вичікуючи, чия візьме. Саме це дозволяє Путіну перейти до довготривалої тактики жорстокого обстрілу та бомбардувань мирного населення з метою його деморалізації в Україні.

Проте артилерійські обстріли українських міст – це снаряди, випущені у майбутньому Росії. В очах Заходу путінська Росія – це новий Третій рейх, який має відповісти за те, що він робить сьогодні.

Росія рухається назустріч одному з найбільших економічних, політичних та моральних поразок у своїй історії. Так що, "відсидка" вийде обивателю та елітам швидше за все боком. Але вони готові переносити свої ризики в майбутнє, сподіваючись, що там якось, можливо, на кривій козі…

Цей трейд-оф паралічу волі та майбутніх витрат і становить, на мою думку, суть моменту.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: