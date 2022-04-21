Бидло-росіяни в Болгарії прикинулись українцями і претендували на гуманітарну допомогу
Джерело:телеграм-канал "Труха Україна"
У Болгарії бидло-росіяни зухвало прикинулися українцями. Вони заселилися в готель, як біженці, та намагалися отримати гуманітарну допомогу. Проте їх викрили та здали правоохоронцям.
Інцидент трапився у болгарському місті Варна. Дві родини росіян заїхали в готель Dahlia Garden.
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У розмові з сусідами одним повідомили, що із Запоріжжя, іншим що з Миколаєва, а третім – з Кіровограда. а вже ввечері у їхньому номері почалися крики, нецензурна лексика та бійка.
Через це працівникам готелю довелося викликати поліцію. Натомість росіяни зачинилися в номері та хотіли втекти. Згодом виявилося, що вони претендували на гуманітарну допомогу для українців.
Їх ввічливо послали з готелю "за кораблем". Свині залишили по собі у номері безлад – було вирвано зі стіни всі торшери з лампами, вирвано всі розетки. На підлозі розкиданими валялися порожні пляшки з-під алкоголю,
– йдеться у повідомленні.
Після виселення з готелю їх затримали.
Дивіться відео з бидло-росіянами, які прикидалися українцями:
До слова, росіянам давно соромно зізнаватися, що вони родом з країни-агресорки, тож за кордоном прикидаються українцями. Про черговий курйозний інцидент з росіянами в Європі розповіла ведуча 24 каналу.