На тлі ажіотажу: на OLX продають Біг Тейсті за 40 тисяч гривень

На платформі онлайн-оголошень OLX 1 травня виставили на продаж страву з McDonald's. Користувач пропонує Біг Тейсті за 40 тисяч гривень та зазначає, що бургер "колекційного випуску".

Таке оголошення з'явилося на тлі заяви компанії про виведення з меню одного з найулюбленіших бургерів українців. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про продаж бургера на OLX

Користувач платформи з Одеської області опублікував оголошення про продаж Біг Тейсті "колекційного випуску". Зазначена ціна – 40 000 гривень.

На OLX продають Біг Тейсті на тлі ажіотажу / Скріншот оголошення

Остання колекція 2025 року! У наявності залишилося 10 штук. Випущено 01.05.2025,

– йдеться в оголошенні.

У четвер, 1 травня, у McDonald's повідомили, що там більше не буде популярного бургера. "Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", – написали у компанії.

У McDonald's не зазначили, коли саме бургер остаточно зникне з меню, але закликали не зволікати та встигнути скуштувати страву.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року на OLX виставили на продаж радянський танк Т-10, випущений у 1950 році. Власник зазначив, що бойова машина дісталася йому від діда. Пізніше оголошення видалили з сайту.