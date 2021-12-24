"У бік здорового глузду": список професій для військовозобов'язаних жінок обіцяють скоротити

У Міноборони готові скоротити перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік. У парламенті кажуть, що не всі спеціальності, які є у списку, можуть знадобитись Збройним силам.

Про це написав депутат від фракції "Слуга народу" та голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Це питання він обговорив з міністром оборони Олексієм Резніковим.

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Є професії, які дійсно не знадобляться ЗСУ

Дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться збройним силам та іншим військовим формуванням,

– написав Завітневич.

Нардеп закликав не сіяти паніку

Нардеп погодився, що поки що перелік є дійсно завеликим. Також Завітневич запевнив: панікувати не слід, адже військовий облік не означатиме строкової служби.

Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах,

– пояснив голова профільного комітету.

Взяття на облік відбуватиметься поступово

Навесні ВРУ ухвалила "Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку". Норма була й раніше, проте перелік цей визначав Кабмін. Згідно з законом, перелік визначатиме тепер Міноборони.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у соцмережах теж повідомила, зо взяття на облік відбуватиметься поступово і планово.

Процес взяття на військовий облік жінок, визначений законом, проводитиметься територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки поступово, відповідно до готовності нормативно-правової бази, з урахуванням особливостей перехідного періоду,

– написала Маляр.

Вона зазначила, що до кінця 2022 року у Генштабі ЗСУ проведуть аналіз змін кількості військовозобов'язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

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Що відомо про військовий облік жінок в Україні: головне

Впродовж 2022 року жінкам віком до 60 років з визначеного законом переліку професій потрібно буде стати на військовий облік.

Щоб це зробити, треба підготувати низку документів: заяву про взяття на військовий облік, паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, свідоцтво про народження дітей, якщо є.

Якщо жінка-працівниця не стане на облік, то сплачуватиме штраф 850 – 1700 гривень, а її керівник на роботі – 5100 – 8500 гривень.

У Міноборони запевнили, що до кінця 2022 року штрафи ще нікому не загрожуватимуть.

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Текст публікації Олександра Завітневича:

Зараз усі обговорюють питання призову на військову службу жінок. Прошу не сіяти паніку — жінок не призиватимуть на строкову службу.



Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах.



Хочу зазначити, що навесні ми прийняли Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

Така норма була і раніше, але перелік визначав КМУ, проте КМУ є великим колегіальним органом, а інколи рішення потрібно приймати вже сьогодні. В Законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони.



Вранці обговорили це питання з Міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням.