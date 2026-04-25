25 квітня, 07:34
Пожежа та сильне задимлення у Білій Церкві: людей просять зачиняти вікна
Російські війська масовано атакували Україну 25 квітня. Під ударом була, зокрема, й Біла Церква. У місті фіксували падіння форожих цілей, через що спалахнула пожежа й виникло сильне задимлення.
Про таке жителів поінформував тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Володимир Вовкотруб.
Яка ситуація в Білій Церкві після обстрілу?
Місцева влада закликала жителів, які перебувають поблизу місця виникнення пожежі дотримуватися наступних рекомендацій:
- щільно закрити вікна та двері;
- обмежити час перебування на вулиці;
- дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.
Зазначається, що усі екстрені служби почнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно дозволить безпекова ситуація.
Ворог знову намагається тримати нас у напрузі, б'є по мирному життю, намагається сіяти страх і хаос,
– написав Вовкотруб.