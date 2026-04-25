24 Канал Новини України Пожежа та сильне задимлення у Білій Церкві: людей просять зачиняти вікна
25 квітня, 07:34
1

Пожежа та сильне задимлення у Білій Церкві: людей просять зачиняти вікна

Тетяна Бабич

Російські війська масовано атакували Україну 25 квітня. Під ударом була, зокрема, й Біла Церква. У місті фіксували падіння форожих цілей, через що спалахнула пожежа й виникло сильне задимлення.

Про таке жителів поінформував тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Володимир Вовкотруб.

Яка ситуація в Білій Церкві після обстрілу?

Місцева влада закликала жителів, які перебувають поблизу місця виникнення пожежі дотримуватися наступних рекомендацій:

  • щільно закрити вікна та двері;
  • обмежити час перебування на вулиці;
  • дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Зазначається, що усі екстрені служби почнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно дозволить безпекова ситуація.

Ворог знову намагається тримати нас у напрузі, б'є по мирному життю, намагається сіяти страх і хаос,
– написав Вовкотруб.

 

