Пожежа та сильне задимлення у Білій Церкві: людей просять зачиняти вікна

Російські війська масовано атакували Україну 25 квітня. Під ударом була, зокрема, й Біла Церква. У місті фіксували падіння форожих цілей, через що спалахнула пожежа й виникло сильне задимлення.

Про таке жителів поінформував тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Володимир Вовкотруб. Яка ситуація в Білій Церкві після обстрілу? Місцева влада закликала жителів, які перебувають поблизу місця виникнення пожежі дотримуватися наступних рекомендацій: щільно закрити вікна та двері;

обмежити час перебування на вулиці;

дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Зазначається, що усі екстрені служби почнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно дозволить безпекова ситуація. Ворог знову намагається тримати нас у напрузі, б'є по мирному життю, намагається сіяти страх і хаос,

– написав Вовкотруб.