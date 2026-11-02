2 листопада, 08:50
Оновлено - 08:59, 2 листопада
Пошкоджено важливий об'єкт: Біла Церква залишилася без водопостачання
У Білій Церкві на Київщині виникли проблеми з водопостачанням через російську атаку. Місцевих жителів закликали терміново зробити запаси води.
Про це повідомляє підприємство "Білоцерківвода", передає Білоцерківська міська рада.
Коли у Білій Церкві відключать воду?
На підприємстві попередили, що через пошкодження інфраструктури водопостачання в усьому місті буде зупинено протягом години після оголошення.
Мешканців закликали терміново зробити необхідний запас води.
Інформації про терміни відновлення водопостачання наразі немає.
Де ще виникали проблеми з водопостачанням?
Нагадаємо, 1 листопада перебої з водопостачанням спостерігалися у чотирьох районах Києва. Через російську атаку на енергооб'єкти столиці було знеструмлено один із водопровідних об'єктів. Унаслідок цього в частині міста виникли проблеми з подачею води.