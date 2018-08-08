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Квиток в один кінець: яке неприємне оновлення чекає на користувачів разом з Android 9 Pie

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Яке неприємне оновлення чекає на користувачів разом з Android 9 Pie
Яке неприємне оновлення чекає на користувачів разом з Android 9 Pie / Android Authority

Свіжа версія операційної системи Android 9 Pie зобов'язує виробників ґаджетів впроваджувати захист від повернення прошивки до старіших версій. Раніше, Google позначала цю опцію як рекомендовану, проте тепер перевела її до списку обов’язкових.

Про це повідомляє Gizchina.

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Це означає, що після оновлення до Android 9 Pie користувачі не зможуть повернутися на Oreo або старішу версію. Повідомляється, що «антивідкат» сприяє безпеці пристроїв і зменшує фрагментацію Android.

Зараз оновитися до останньої версії можуть всі смартфони Pixel та Essential Phone. Вихідний код Android 9 Pie також був опублікований в рамках AOSP. Захист від відкату досягається завдяки функції Verified Boot 2.0 – старіша прошивка встановиться на пристрій, але завантажитися в систему більше не вийде. Відзначимо, що захист торкнувся тільки розділів boot, system і vendor.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Інтернет Техно Google Android
Джерело: 24 Канал
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