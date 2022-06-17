Били двома ракетами "Гарпун": Арестович розповів, як і де послали на дно буксир "Василий Бех"

Українські воїни військово-морських сил ЗСУ вночі ліквідували буксир окупантів "Василий Бех". Його атакували двома ракетами системи "Гарпун".

Деталі розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live".

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