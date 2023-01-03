Били "Іскандерами": під час обстрілу Дружківки загинула людина

Внаслідок російського ракетного удару по Дружківці на Донеччині загинула одна людина, ще одна — поранена. Окупанти атакували "Іскандерами".

Про це повідомив керівник Офісу Президента. Окрім того, що загарбники вирішили "демілітаризувати" льодову арену, вони обстріляли й житловий сектор.

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По Дружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу "Іскандер". Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одну поранено,

– сказав Тимошенко.

Він також зазначив, що сьогодні зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії, поціливши у житловий квартал, а в Охтирському районі Сумської області був зафіксований авіаудар з гелікоптера.

Окрім Дружківки, окупанти в ніч проти 3 січня обстрілювали Краматорськ (є поранений), Острівське, Мар'їнку, Авдіївку, Благодатне, Сіверськ, Торське та Бахмут (є загиблий).

Що відомо про обстріл Дружківки