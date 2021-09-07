Били палицями та стріляли: таліби розігнали протест у Кабулі – відео з місця події

Біля посольства Пакистану в Кабулі 7 вересня відбулася акція протесту через угруповання "Талібан". Однак терористи жорстоко розігнали демонстрантів.

Людей били палками

Люди вийшли на вулицю також через обурення політикою Пакистану щодо Афганістану. На акцію зібралося близько 500 людей.

Важливо Нікаб та окрема аудиторія: таліби ввели нові правила для афганських жінок у вишах

Спершу таліби дозволили протестувальникам пройти кілька кілометрів по Кабулу. Однак потім наказали розійтися – активісти не послухали. У відповідь терористи почали розганяти населення. Вони жорстоко били чоловіків та жінок палками. Постраждали й журналісти, які висвітлювали акцію.

Вони мене поклали обличчям на землю і змусили вибачитися за висвітлення акції протесту,

– розповів місцевий журналіст.

Він наголосив, що тепер працювати журналістом в Афганістані стає небезпечніше. Деяких працівників ЗМІ затримали. Крім того, таліби відбирали у них камери.

Коли протестувальники відмовилися йти, терористи почали стріляти у повітря. Після того натовп розбігся.

Дивіться відео жорстокого розгону протестувальників у Кабулі:

Таліби били палками активістів: відео

Терористи відкрили вогонь у повітря: відео

Дивіться відео протесту в Афганістані: