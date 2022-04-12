Били по голові замком та погрожували: як окупанти знущались зі старости села на Чернігівщині
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Завдяки обміну полоненими 9 квітня вдалося звільнити старосту села Грем’яч на Чернігівщині Ганну Гавриліну. Жінка провела у полоні 20 днів.
Окупанти затримали старосту та звинувачували у тому, що вона нібито "працювала коригувальницею вогню" для українських військових.
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Як окупанти знущалися зі старости села
Спочатку Ганну Гаврилівну вивезли до наметового містечка, де впродовж тижня тримали у холоді та майже без сну. Під час щоденних допитів їй погрожували розправою:
- били по голові замком,
- стріляли над головою,
- погрожували прострелити коліна.
Потім жінку доставили в СІЗО Курська (на території РФ), в якому за висловлювання проукраїнської позиції зістригли волосся.
Ганна Гавриліна розповіла, що одна з її співвітчизниць через катування намагалась повіситись на тюремному простирадлі.
Омбудсменка Людмила Денісова наголосила, що, захоплюючи українців в полон, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права.
До слова, російські загарбники взяли в заручники військового Збройних Сил України на Сумщині. Захисник тривалий час не виходив на зв'язок з рідними. Після цього окупанти написали його матері, що взяли її сина в полон.
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