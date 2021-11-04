Бились пластиковим відром: суд на Волині розглядав справу про сімейну бійку через вишню

На Волині Ковельський суд розглядав справу про сімейну бійку через вишню. Місцевий отримав легкі тілесні ушкодження під час спроби перешкодити колишній дружині з донькою обривати вишню.

Подружжя 4 роки живе окремо, проте жінка прийшла до будинку чоловіка з донькою, щоб набрати вишень. Він спробував їх зупинити, ексдружина почала бити колишнього чоловіка кулаками, а донька – пластиковим відром.

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Обвинувачених оштрафували

Після інциденту у мешканця Ковеля діагностували легкі тілесні ушкодження, водночас на жінок склали адмінпротокол за побиття власника вишні. Зрештою, сімейна бійка через вишню дійшла до суду. Ексдружину та доньку ковельчанина оштрафували – на 1275 гривень кожну.

У вироку Ковельського міськрайонного суду від 29 жовтня мовиться, що інцидент стався ще у червні 2020 року. Водночас у суді обвинувачені розповіли свою версію подій. За словами жінки, чоловік почав трясти драбину, від чого її донька впала.

Жінки не визнали провину повністю

Також вона та донька зазначили, що з чоловіком у них "неприязні відносини". Свою вину обидві обвинувачені не визнали повністю.

На місце чоловік викликав поліцію та написав заяву. До лікарів він не звертався, проте через 3 дні судмедексперт зафіксував тілесні ушкодження. Мовилося про 4 удари на тілі чоловіка.

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Окрім того, потерпілий надав суду відеозапис з місця інциденту. На ролику видно, що жінки таки завдавали йому удари. На підставі відповідних доказів матір та її доньку визнали винними у порушенні статті про умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.