Білий дім дозволив розміщувати військових підрядників США для ремонту зброї в Україні, – США

Адміністрація Байдена скасувала фактичну заборону на розміщення своїх військових підрядників в Україні для допомоги ЗСУ в обслуговуванні та ремонті американських систем озброєння. Зокрема, йдеться про винищувачі F16 та системи ППО Patriot.

Таке рішення було ухвалено перед виборами у США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Чим допоможе рішення США Україні

CNN пише, що таке рішення дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після російського вторгнення у 2022 році. Очікується, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт зброї.

Щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримувати військову техніку, надану США та їх союзниками, Міністерство оборони збирає тендерні пропозиції для невеликої кількості підрядників, які допоможуть Україні підтримувати допомогу, яку ми вже надали,

– сказав один з американських чиновників.

Підрядників розташовуватимуть далеко від лінії фронту, до бойових дій їх також не будуть залучати. Наразі, як зазначає CNN, США просуваються до реалізації цього плану, тому що деяка зброя, зокрема F-16 і Patriot, вимагають "спеціального технічного досвіду для обслуговування".

"Ця зміна знаменує собою ще одну значну зміну в українській політиці адміністрації Байдена, оскільки США шукають способи дати українським військовим перевагу над Росією. Очікується, що незабаром Пентагон почне розміщувати контракти в Інтернеті", – зауважує видання, цитуючи чиновника.

Раніше Байден закликав американців, зокрема, і війська США триматися якомога далі від українського фронту. Через це техніку доводилося возити на ремонт до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО. Тепер очікується, що процес відновлення зброї стане швидшим, адже в Україні одночасно працюватиме кілька десятків або навіть сотень підрядників.

Компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників,

– пише CNN.