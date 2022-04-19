Білий дім назвав "пустою погрозою" вимогу Росії припинити постачання зброї Україні

Росія погрожує США наслідками, якщо Вашингтон продовжить передавати озброєння Україні. У Білому домі кажуть: відповідати на пусті погрози наміру не мають.

Про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі. Вона зазначила, що не збирається коментувати погрози Путіна чи решти керівництва Росії.

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Ми робимо те, що обіцяли, – Псакі

Ми робимо те, що президент Байден обіцяв робити з самого початку: на випадок вторгнення Росії США надають значну допомогу в безпеці, економіці та підтримку українському народу. І ми будемо продовжувати робити саме це,

– пояснила Псакі.

У Вашингтоні розглядають наступні санкції проти Москви

У Вашингтоні продовжують розглядати нові санкції проти Москви. Псакі каже: якщо трохи зачекати, можна буде побачити суттєвий результат. Також США стежитимуть, чи не ухиляються росіяни від дотримання каральних обмежень.

Псакі нагадала, що навіть голова російського Центробанку Ельвіра Набіуліна визнала, що санкції все більше будуть впливати на різні сектори російської економіки.

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