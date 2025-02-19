Трамп не буде терпіти, – Волц про незадоволення в Білому домі щодо угоди про українські копалини

У Білому домі незадоволені реакцією Києва щодо угоди про корисні копалини. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц пригрозив, що президент США не буде з цим миритися.

Про це посадовець розповів в етері Fox News, передає 24 Канал. Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив на необхідності окреслення гарантій безпеки для підписання договору.

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Що заявив Волц

Волц не вважає, що Трампа варто критикувати за подібну спробу "підштовхнути до дипломатичного вирішення". Радник ототожнює підписання Україною угоди з США про рідкісноземельні метали з "закінченням війни заради кращого для України".

Не всі зрозуміли, що ера нескінченної жорстокої війни зі смертю та руйнуванням з усіх боків закінчилася,

– сказав Волц.

Чому Зеленський не погодився

Нагадаємо, Зеленський зазначав, що Україна справді зацікавлена і хоче підписати угоду. Але головне питання полягає в тому, що держава отримає натомість.

Президент погодиться на подібну співпрацю лише після доопрацювання документа з урахуванням ключових інтересів України. Наразі договір не містить гарантій безпеки – "принципово важливого аспекту".

Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі,

– заявив він.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції 14 лютого делегація американського Конгресу могла запропонувати Зеленському підписати документ, за яким США отримали б 50% майбутніх запасів мінералів в Україні. Той буцімто ввічливо відмовився.