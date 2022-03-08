Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, – ЗМІ

Білий дім, імовірно, заборонить імпорт нафти з Росії вже 8 березня. Також ЗМІ пишуть, що консультації щодо цього питання ідуть з європейськими союзниками.

Про це повідомив сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс. Він проінформував ЗМІ, що відповідне оголошення може з'явитись, якщо не 8, то 9 або 10 березня.

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США можуть відмовитись від нафти без союзників, – ЗМІ

Раніше Reuters інформував, що Сполучені Штати готові ввести заборону на імпорт російської нафти без участі союзників у Європі. Це питання, кажуть джерела, президент Джо Байден обговорив у режимі відеоконференції з лідерами Франції, Німеччини та Британії.

Білий дім також веде переговори з лідерами Конгресу США. Вони працюють над прискореними змінами до законодавства, які б забороняли російський імпорт.

Наразі проти заборони імпорту Німеччина

Німеччина є найбільшим покупцем російської нафти, отож відкинула плани заборонити імпорт енергоносіїв. Берлін намагається швидко переходити на альтернативні джерела, проте, за словами канцлера Шольца, "за одну ніч цього не станеться".

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