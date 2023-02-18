Кому "білий квиток" дає відстрочку від мобілізації

"Білий квиток" – це спеціальний документ, який видається призовникові військово-лікарською комісією. Він звільняє чоловіка від служби в армії навіть під час мобілізації.

Оскільки повістки отримують усі, деякі категорії чоловіків можуть анулювати повістку, а інші мають відстрочку. Всі, хто має відстрочку, вказані в статті 26 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

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Білий квиток – це фактично висновок військово-лікарської комісії щодо непридатності чи часткової придатності чоловіка до служби в армії за станом здоров'я чи інших причин.

В Україні існують три категорії такого документа:

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Тобто у воєнний час всі чоловіки, які потрапили під першу та другу категорії, можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ось ті, хто отримав третю категорію, повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку.

Чи треба йти у ТЦК власникам "білого квитка"

Працівники ТЦК пояснили, що до ТЦК мають з'явитися усі, хто отримав повістки. Якщо права на відстрочку у людини немає, її обов'язково відправляють на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Зараз військовозобов'язаних можуть направляти на проходження медкомісії відразу після того, як виявляється, що у них немає прав на відстрочку.

При цьому наявність "білого квитка" не є підставою для звільнення від мобілізації. Лише категорія "непридатний з виключенням з військового обліку", що зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні,

– пояснили військові.

Після проходження ВЛК, медики приймають рішення щодо стану здоров'я військовозобов'язаного.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, а також ті, хто має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами, деформацію скелета зі значними порушеннями функцій.