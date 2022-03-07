У Білій Церкві – повітряна тривога: всі в укриття

У Білій Церкві виють сирени – в місті оголошено повітряну тривогу. Всі мирні мешканці повинні негайно пройти в укриття.

Про це повідомляють українські засоби масової інформації 7 березня близько 05:40 години.

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Біла Церква, повітряна тривога! Всі в укриття,

– пишуть журналісти.

Наголошуємо, мешканці міста повинні перебувати у сховищах, очікуючи подальших інструкцій.

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