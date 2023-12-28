Чи було смертельне побиття під час вручення повістки у Білій Церкві: що кажуть у поліції

У телеграм-каналах вдень з'явилася інформація, що працівники військкомату вдарили хлопця, після чого той помер у лікарні. У поліції розповіли, чи справді цей інцидент відбувся.

Повідомлення про те, що у Білій Церкві працівники ТЦК вбили людину – фейк. Про це повідомили у районному управлінні поліції.

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Що писали в інтернеті

28 грудня у пабліках поширювали інформацію про те, що нібито співробітники військкомату побили військовозобов'язаного, після чого той помер у лікарні.

У соцмережі стверджували, що хлопець відмовився брати повістку. Під час суперечки військові начебто вдарили його. Інцидент, як пишуть у телеграм-каналах, трапився вчора, а вже сьогодні чоловік помер у лікарні Сімашко.

Що сказали у поліції

У Білоцерківському районному управлінні поліції перевірили повідомлення, опубліковані у мережі, і заявили, що вони не відповідають дійсності. Ця інформація – фейк.

Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало. Поліцейські Київщини звертаються до громадян перевіряти та поширювати інформацію лише з офіційних джерел,

– йдеться у роз'ясненні правоохоронців.

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