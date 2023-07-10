У Білій Церкві священник УПЦ МП застосував вогнегасник проти людей

В Білій Церкві на Київщині місцеві мешканці 10 липня прийшли до Спасо-Преображенського собору, який перейшов до ПЦУ. Таке рішення ухвалила Білоцерківська міська рада.

Поліція Київщини заявила, що до собору прийшли орієнтовно 40 осіб. Проте священник УПЦ МП відмовився залишати храм.

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Істерика УПЦ МП у Білій Церкві

Спочатку поліція Київщини повідомила, що 10 липня в центрі Білої Церкви біля собору зібралось орієнтовно 40 осіб. Вони прийшли вимагати, щоб представники УПЦ МП залишили споруду, адже вона перейшла Православній церкві України.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла у коментарі Суспільному, що вони вже отримали шість повідомлень про бійку, хуліганство та тілесні ушкодження під час цієї події.

Ба більше, за словами речниці, один з церковників закрився всередині та використав вогнегасник, щоб всередину ніхто не потрапив.

Жодного повідомлення про це до поліції не надходило, однак правоохоронці фіксують усі події та згодом нададуть їм законної кваліфікації,

– заявила Ірина Прянішнікова.

Правопорядок біля собору забезпечують патрульні, поліцейські діалогу та співробітники Білоцерківського управління поліції.

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Представники ПЦУ змогли зайти в храм

Згодом новий настоятель собору протоієрей Миколай Гопайнич заявив, що вони змогли зайти в храм. Проте представники УПЦ МП забрали всі ікони, залишивши тільки іконостас.

Митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря написав, що ПЦУ змогла зайти в храм орієнтовно о 9 ранку 10 липня, попри численні перешкоди, які чинили прихильники УПЦ МП.

Адже, за його словами, двері храму були закриті та заварені зсередини металевим щитом. Священник УПЦ МП закрився всередині та використовував вогнегасник, щоби перешкоджати у відкритті дверей.

Він розповів, що:

у квітні Білоцерківська міська рада ухвалила рішення розірвати з Московським патріархатом в Україні угоду на користування комплексом Преображенського собору. Вже в травні 2023 року УПЦ МП незаконно утримували храм;

29 червня Білоцерківська міська рада вирішила передати Преображенський собор в користування Білоцерківській єпархії ПЦУ;

30 червня сам Євстратій Зоря як керуючий єпархією підписав договір та інші відповідні документи з Управлінням комунальної власності.

Протягом 10 днів прихильники УПЦ МП перешкоджали представникам нашої єпархії увійти в храм. Хоча майно з храму вони почали потроху виносити ще у травні, розуміючи, що ніяких законних прав на нього вони вже не мають,

– заявив митрополит ПЦУ.

Водночас в УПЦ МП традиційно заявили про нібито "захоплення" собору. Проте про вогнегасник, який використовував їхній священник, ймовірно, "забули" сказати.

Пізніше Микола Гопайнич опублікував відео, на яких видно, що представники ПЦУ змогли помолитись у храмі, з якого УПЦ МП винесла все, окрім іконостаса.

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