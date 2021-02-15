Білл Гейтс хоче інвестувати 2 мільярди доларів у захист клімату

У найближчі 5 років засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс планує інвестувати 2 мільярди доларів у проєкти, що борються зі зміною клімату. Підприємець переконаний, країни світу також повинні збільшити витрати на дослідження з екології.

Водночас в інтерв'ю Гейтс зазначив, що від атомної енергії світова промисловість не повинна відмовлятися. Адже альтернативних джерел не вистачить для глобальних потреб в електриці.

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Американський мільярдер зауважив, що покладає надії на технологію фільтрації вуглекислого газу з атмосфери. Гейтс наголосив, що важливо запобігти кліматичній катастрофі за допомогою інновацій.

У своїй новій книзі "Як ми запобігаємо кліматичній катастрофі" Гейтс закликав зменшити викиди СО2 до нуля до 2050 року, щоб уникнути величезної екологічної та економічної шкоди. Для цього "фізична економіка повинна бути змінена такими темпами, яких ніколи раніше не спостерігали".

Фонд Білла та Мелінди Гейтс пожертвував

на боротьбу з пандемією COVID-19.

Що відомо про Білла Гейтса

За даними Forbes, у 2021 році Білл Гейтс посів третє місце серед найбагатших мільярдерів світу. Він є успішним підприємцем – засновником корпорації Microsoft.

З 2017 по 2018 рік статки Білла Гейтса зросли з 86 мільярдів доларів до понад 90 мільярдів доларів, зазначали у Forbes. Водночас капітал Гейтса за один рік збільшився на 4 мільярди доларів.

У 2020 році