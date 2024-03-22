У Білому домі та ООН відреагували на теракт під Москвою

У США не залишили без уваги стрілянину на концерті російської групи. Повідомляють, що там понад пів сотні поранених.

У Білому домі відреагували на теракт у торговому центрі під Москвою. Російські телеграм-канали пишуть, що там в курсі ситуації, передає 24 Канал.

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Кадри "жахаючі"

Російські ЗМІ повідомляють, що у Білому домі назвали кадри із місця теракту "жахаючими". Теракт стався ввечері 22 березня у торговому центрі "Крокус Сіті Холл". Там невідомі відкрили вогонь по людях на концентрі гурту "Пікнік".

Також у Білому домі стверджують, що у них не було інформації про підготовку цього теракту. Також у США наголошують, що це ніяк не пов'язано із діями Києва, тобто Україна ніяк не причетна до подій у "Крокус Сіті Холлі".

У ООН також відреагували на подію. Там зазначили, що засмучені повідомленнями про стрілянину під Москвою. У Організації вивчають інформацію.

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