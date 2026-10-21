У Білому домі вже ділять посади: хто хоче потіснити найближчу соратницю Трампа

До проміжних виборів у Конгрес США залишається менш як два тижні, а в оточенні Дональда Трампа вже обговорюють можливі наслідки поразки республіканців. Частина президентської команди очікує втрати більшості в Палаті представників, тоді як боротьба за Сенат залишається невизначеною.

Політичний оглядач Юрій Рашкін у своєму авторському огляді на YouTube-каналі 24 Каналу проаналізував повідомлення The Washington Post про ситуацію всередині Білого дому. Він розповів, хто претендує на впливову посаду в адміністрації Трампа, чому президент незадоволений своїм оточенням та які зв'язки мають його політичні консультанти.

У Білому домі обговорюють заміну Сьюзі Вайлз

Журналісти The Washington Post поспілкувалися приблизно з 20 співробітниками, радниками та людьми з оточення американського президента. З їхніх розповідей випливає, що в команді Трампа вже готуються до складного результату виборів 3 листопада. Найбільше занепокоєння викликає ситуація в Палаті представників, де республіканці можуть втратити контроль.

Невизначеність щодо майбутнього Конгресу супроводжується боротьбою за вплив усередині адміністрації. Особливу увагу привернула посада керівника апарату Білого дому, яку обіймає Сьюзі Вайлз. Вона не повідомляла про намір залишити роботу, проте в президентському оточенні вже називають можливих наступників.

Хто вже приміряється до цього крісла? Звісно, Стівен Міллер. Також Білл Полте, який відповідає за житлові фінанси, і керівник Агентства з охорони навколишнього середовища Лі Зелдін. Парад ще не почався, а командирів уже троє,

– іронічно зауважив Рашкін.

Серед потенційних претендентів особливо вирізняється Білл Полте, який намагається привернути увагу президента незвичним способом. Свої пропозиції він оформлює на величезних плакатах і приносить їх Трампу навіть на поле для гольфу, у вертоліт чи літак.

На плакатах розміщують не лише робочі ідеї, а й фотографії з політичних мітингів та портрети самого президента. Такий спосіб спілкування з Трампом, схоже, став настільки звичним, що кількість матеріалів почала викликати подив навіть у його оточенні.

Трамп любить картинки. Але, як пишуть газети, навіть у нього є межа. Плакатів назбиралося стільки, що ними вже завалена резиденція. Майбутній керівник апарату наймогутнішої країни світу з плакатиком,

– прокоментував оглядач.

Попри розмови про можливі кадрові зміни, жодних офіційних рішень щодо посади Вайлз немає. Обговорення її потенційних наступників відбувається ще до виборів, результати яких можуть суттєво вплинути на політичні позиції американського президента.

Трамп незадоволений командою та шукає винних

Проблеми всередині адміністрації не обмежуються конкуренцією за керівні посади. За повідомленнями, на які послався Рашкін, Трамп дедалі частіше телефонує друзям, помічникам і стороннім радникам, скаржачись на роботу свого оточення.

Президенту здається, що він отримує недостатньо інформації, а члени команди надто слабко захищають його рішення в публічному просторі. Подібні скарги лунають напередодні виборів, коли республіканці витрачають сотні мільйонів доларів на рекламу, але не можуть досягти бажаної переваги в ключових перегонах.

Рашкін пов'язує таку реакцію з особистим ставленням Трампа до грошей та впливу. На його думку, американський президент звик розраховувати, що фінансові можливості допоможуть йому отримати потрібний результат, однак виборчі настрої не завжди піддаються такому впливу.

Невдоволення може зачепити й людей, які безпосередньо займаються політичною стратегією республіканців. Серед них оглядач назвав Блера та Лачівіту, звернувши увагу на їхню нещодавню діяльність за межами Сполучених Штатів.

І тоді він починає шукати винних. Не себе, звісно. А кого? Наприклад, двох головних політтехнологів, Блера і Лачівіту, які ведуть його кампанію. Знаєте, де вони нещодавно були? У Республіці Сербській, у Боснії. Консультували проросійський уряд,

– розповів Рашкін.

Республіка Сербська є частиною Боснії і Герцеговини, а її керівництво підтримує зв'язки з Росією. За інформацією, наведеною в огляді, американські політтехнологи працювали з місцевою владою, хоча одночасно брали участь у політичних процесах навколо Трампа.

Ця історія має й інший зв'язок із президентською адміністрацією. Донька Сьюзі Вайлз є партнеркою лобістської компанії, яка представляє інтереси керівництва Республіки Сербської. Рашкін звернув увагу на цей факт, говорячи про коло людей, пов'язаних із політичним оточенням американського президента.

Усі ці суперечності загострюються ще до голосування 3 листопада. При цьому Сьюзі Вайлз залишається на посаді, а жоден із трьох можливих претендентів не отримав нового призначення. Подальша боротьба за вплив залежатиме зокрема від результатів виборів до Конгресу та реакції Трампа на них.

Юрій Рашкін про боротьбу в Білому домі: дивіться відео