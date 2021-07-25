Диктатура в дії: Білорусь на 1 місці у Європі за кількістю ув'язнених

Через режим диктатора Олександра Лукашенка Білорусь очолила сумний рейтинг. Так, країна опинилася на 1 місці у Європі за кількістю ув'язнених на 100 тисяч населення.

У Білорусі на 100 тисяч населення припадає 345 ув'язнених. Такі дані оприлюднила Академія кримінального права в Стамбулі.

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Росія не відстає у рейтингу

На другому місці опинилася Туреччина. Там є 335 в'язнів на 100 тисяч. Далі – Росія з показником у 331 позбавлений волі.

В Україні ж на 100 тисяч населення припадає 148 в'язнів. Нашу державу, як і Велику Британію, Францію та Португалію, позначили помаранчевим кольором.

До речі, у Польщі, Словаччині та Чехії в'язнів більше, ніж в Україні.

Де найменше в'язнів

Найменше людей, які перебувають у в'язниці, є в Ісландії – 33 на 100 тисяч та в Норвегії – 49 осіб.