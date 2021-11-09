Білорусь банально використовують

Біженці на кордонах ЄС з Білоруссю – це типова російська спецоперація. Білорусів тут банально використовують, включаючи й Лукашенка.

Польща, Литва та Латвія очевидно знайдуть можливість захисту, і тоді в Кремля буде нагода переорієнтувати біженців до нашого кордону.

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Їх, як і зараз, будуть "підвозити" до Мінську чартерними літаками. Росія спробує звинуватити нас в негуманному поводженні з нелегальними мігрантами, розкручуючи тему виконання зобов'язань в рамках безвізу з Євросоюзом.

Зараз саме той час, коли потрібна не зустріч, а постійна взаємодія міністрів внутрішніх справ України та ЄС: спільні виклики вимагають спільної стратегії та спільних дій.

Росія використовує і Білорусь, і Лукашенка / Фото з архіву 24 каналу

Цікаво "Русскій мір" – це сучасне варварство

І навіть скептично налаштовані до нас в ЄС будуть тільки "за". За відсутності політичної волі в Євросоюзі і його енергетичний шантаж з боку Росії. Рухатися вперед потрібно від кризи до кризи.

Росія нам таку можливість найближчим часом надасть багато разів.