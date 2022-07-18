В Україні арештували білоруські локомотиви, якими росія перекидала свої війська

білоруси усіляко допомагають росії у війні проти України. Відповідальність за злочини вони будуть нести разом з окупантами.

білоруси бояться йти в наступ на Україну та брати безпосередню участь у бойових діях. Вони вирішили допомагати окупантам в усі інші можливі способи, завдяки чому росіяни отримали великий плацдарм для завдання ударів по Україні.

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Арешт білоруських локомотивів

В Офісі Генерального прокурора повідомили про те, шо наші правоохоронці наклали арешт на білоруські локомотиви. Слідство з'ясувало, що окупанти використовували їх для матеріального забезпечення армії російських окупантів.

Локомотиви, які працювали на російських окупантів, виявили на території України під час огляду у рамках кримінальної справи. Загальна вартість арештованого майна становить 70 мільйонів гривень.

​​Розслідування триває, провадження здійснюють слідчі Нацполіції за матеріалами СБУ у співпраці з Департаментом економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці".

Війна росії з Україною: останні новини

Колишній командувач сил НАТО вважає, що активна фаза війни росії проти України буде тривати ще 4 – 6 місяців. Згодом війна може перейти в стадію замороженого конфлікту.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду всім, хто здасть коригувальників вогню. За таку інформацію він готовий платити 100 доларів кожному.

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