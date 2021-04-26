Білорусь не планує закривати посольства в європейських країнах і Україні

Білорусь не має наміру закривати посольства в європейських країнах, зокрема, і в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Він підтвердив, що керівництво країни й справді закриває дипломатичні установи в низці держав. Однак таке рішення не стосується посольств Білорусі в Європі.

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Білорусь не має наміру закривати посольства в Європі, – Макей

Володимир Макей повідомив, МЗС Білорусі скорочує посольства в тих країнах, де їх не вигідно тримати внаслідок малого товарообігу і низького експорту.

Тому в деяких державах будемо скорочувати наші посольства, але це не стосується європейських країн, України,

– відзначив він.

За словами дипломата, Міністерство закордонних справ Білорусі розуміє, що знову відкрити дипломатичну установу після закриття буде значно складніше. І додав, у МЗС продовжуватимуть взаємодіяти з іншими країнами.

"Але ми будемо дивитися на те, як вони ставитимуться до нас. І якщо будуть нюанси, які не дозволять нам здійснювати дипломатичну присутність в країнах, прийматимемо відповідні рішення", – зауважив він.

Володимир Макей також розповів, що білоруське МЗС готове до нормальних стосунків зі всіма партнерами, зокрема, і з країнами Заходу. Втім зауважив, що російський напрям для Білорусі залишається основним.

Що цьому передувало