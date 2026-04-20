Ексспівробітник СБУ спрогнозував, чи може Лукашенко наважитись наступати з півночі

У прикордонних районах Білорусі відбувається розбудова дорожньої інфраструктури у бік України, облаштовуються артилерійські позиції. Однак масштабної підготовки до агресії з території Білорусі не спостерігається.

Про це в етері 24 Каналу зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що навіть з огляду на те, що Білорусь розміщує артилерійські позиції, в разі загрози в України є дрони, яким важко буде протистояти. Тож панікувати наразі, з його слів, не варто.

Лукашенку невигідно починати наступ

Ексспівробітник СБУ пояснив, що нині немає суттєвого скупчення військових на кордоні з Білоруссю, через що слід було б зараз перейматися. Однак він підкреслив, що за ситуацією треба спостерігати, тримати її у фокусі уваги, але і не піддаватися паніці.

Вся білоруська армія – це 45 тисяч військовослужбовців. Я переконаний, що від Лукашенка зараз жодних кроків до здійснення наступу на територію України не проглядається,

– озвучив Ступак.

Він додав, що самопроголошеному президенту Білорусі нині здається, що його витягують з інформаційної блокади, з ним встановлює зв'язки американський лідер Трамп, починає знімати певні санкції з білоруських компаній. З огляду на таке, Лукашенку зараз точно невигідно це втрати.

Зі слів ексспівробітника СБУ, варто брати до уваги й те, що територія Білорусі дуже компактна. З півдня на північ, із заходу на схід – до 500 кілометрів. До слова, українські дрони літають на відстань до 1,5 тисячі кілометрів.

Якщо Білорусь спробує вдатися до провокацій чи наступу, то до кінця доби того дня позбудеться своїх двох величезних НПЗ, всі інші невеличкі нафтопереробні заводи будуть знищені протягом тижня,

– запевнив Ступак.

Ефект доміно: що було б, якби Лукашенко наважився на агресію?

Наостанок ексспівробітник СБУ нагадав, що сьогодні на боці України воює підрозділ білоруських патріотів (полк імені Кастуся Калиновського). Ступак зазначив, що в разі агресії з боку Білорусі на місці військового українського командування можна було б розглянути варіант завершення місії цього полку на території України й запропонувати цим військовим повернутися додому (надавши зброю), аби знести режим Лукашенка.

"Вони могли б зайти в перше село, агітувати людей, захопити райвідділ міліції, роздати зброю людям, потім піти в наступне село, далі – в районний центр. Спрацював би ефект доміно. Думаю, що на території Білорусі в нас була б величезна кількість союзників і для режиму цієї країни тоді все завершиться дуже погано", – підсумував Ступак.

Нагадаємо! Раніше Лукашенко зробив заяву, що його країна перебуває в підготовці до війни, аби мати змогу протистояти викликам. Він наголосив, що "мирного часу бути не може". Разом з цим він підкреслив, що Білорусь не прагне воювати.

Росія хоче налякати Україну, аби та перекинула резерви з Донбасу

На думку військового експерта Василя Пехньо, тема можливого наступу з території Білорусі активізувалась для того, аби витягти українські резерви з Донеччини для посилення кордону, а також викликати паніку в людей, які живуть на Житомирщині. Зеленський, порушуючи цю тему, тим самим показує, що українська розвідка знає про плани ворога – Росії, яка хотіла б скористатися Білоруссю.

Розбудова артилерійських позицій, доріг, переправ, прикордонних застав може бути свідченням підготовки агресії? Може, але треба стежити за 2 факторами. Перший: чи наповнюються ці позиції артилерією і чи відбувається переміщення військ. Другий: якщо таке переміщення є, то яка чисельність угруповань та яка їхня якість,

– пояснив Пехньо.

Чи є загроза для України з боку Білорусі: думки інших експертів