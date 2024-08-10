Білорусь перекидає "Іскандери", РСЗВ "Полонез" і спецпризначенців до кордону з Україною

Білорусь заявила, що вони нібито зафіксували на своїй території "українські дрони". Саме через це Мінськ вирішив перекинути їхні сили на Гомельський та Мозирський напрямки.

У Білорусі заявили, що вони стежать за ситуацією та нібито "готові реагувати на будь-які її зміни". Перед цим відповіддю Україні вже пригрозив Лукашенко, пише 24 Канал.

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Що заявили в Білорусі

Враховуючи ситуацію, що складається в Україні, а також у Курській області Росії, головнокомандувач збройних сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації,

– заявили у міноборони Білорусі.

Там також поспішили похизуватись, що нібито вони:

дали завдання на здійснення маршу у призначені райони військовим частин сил спеціальних операцій, сухопутних та ракетних військ;

перекидають туди реактивні системи "Полонез" та комплекси "Іскандер" ;

; наростили сили та засоби зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ та авіації.

Окрім того, міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін опублікував навіть хронологію подій, як нібито вони "збивали" українські безпілотники. Ці дії буцімто України вони розцінюють як "провокацію".

До речі, Владімір Путін реагуючи на події в Курській області також говорив про "масштабну провокацію".

Що кажуть в українському РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко вже відреагував на дії Білорусі.

Стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння – це спроба допомогти Путіну і відвернути увагу українського командування на той напрямок,

– пояснив Коваленко.

Він припустив, що Лукашенко "може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій".