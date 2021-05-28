Загравання з монстром: Білорусь перетворюється на диктаторську державу Гітлера

Ймовірно, всі вже знають про те, як затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Влада Білорусі наплювала на всі моральні та правові принципи.

Вона фактично зробила акт повітряного піратства, змусивши пілотів цивільного літака здійснити екстрену посадку. Детальніше – у відеоблозі.

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Деталі історії з Протасевичем

Нагадаю деталі цієї моторошної історії. Комерційний літак компанії Raynair летів маршрутом Афіни (Греція) – Вільнюс (Литва), але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Мінська через повідомлення білоруських диспетчерів про мінування.

Для цього білоруси навіть підняли винищувач, як вони пояснили, "для допомоги цивільному літаку". Як винищувач в цьому випадку може допомогти цивільному літаку – я не знаю.



Роман Протасевич / Фото NEXTA

Пілоти змушені були підкоритися – і борт приземлився у білоруській столиці. Далі все було банально і прозаїчно. Силовики не знайшли бомбу, але знайшли Протасевича і арештували його.

Насправді дії білоруської влади мені зрозумілі – це звичайний формат політики Росії. Коли влада сподівається, що світова спільнота трохи похвилюється, "висловить занепокоєння" – і все.

А якщо ні, то можна гратися із європейцями у гру під назвою "тепер він заручник – спробуйте його врятувати", пом'якшіть санкції і все в такому ж дусі.

Трохи приємно здивував наш президент, який оперативно вирішив закрити авіасполучення із Білоруссю. Напевно, це вперше, коли Україна не чекає на реакцію світу, а робить важливі кроки – самостійно.

Реакція суспільства

Переглядаючи новини та повідомлення про ту зухвалу посадку літака з опозиційним журналістом, зловив себе на тому, що з'явилось відчуття злості і бажання адекватно відповісти.

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Але, напевно, такі відчуття переживають далеко не всі, адже в мережі я також зіткнувся з коментарями на кшталт: "Як мені тепер літати до Москви?".

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Потім звучали думки щодо того, що білоруській дешевший дизель тепер буде не наш. Також було багато коментарів про те, що насправді байдуже, хто, кого і де затримав. Зустрічав навіть декількох білорусів, які живуть в Києві і які писали, що відкрито підтримують владу Лукашенко.

Білорусь перетворюється на диктаторську державу

Світ не змінився. Читаючи виступи Вінстона Черчилля у 1930-х роках XX століття я із жахом усвідомлюю, що нічого не змінилося, що все знову повторюється.

Мені дуже хочеться запитати, а ви бачите це? Чи бачите ви, як Білорусь зараз перетворюється на диктаторську державу, яку будував Гітлер? Де так само як і за його часів, на державних телеканалах розповідають про те, що краще міцна диктатура, ніж ця клята демократія?

Чи бачите ви, що у наших сусідів відбирають залишки того, чого у них і так було завжди небагато – свободи? Відбирають їхнє право вибору та самовизначення?

Чи бачите ви їхніх дітей? Тих, які зростатимуть в атмосфері тотального контролю КДБ, заборони на інакомислення та із розумінням того, що хлопця або дівчину 16 – 18 років можуть побити просто на вулиці і запроторити до в'язниці на 3 роки просто через те, що він або вона скаже, що йому не подобається режим Лукашенка?



Лукашенко перетворює Білорусь на диктаторську державу / Фото ТАСС

Може здатися, що я перебільшую чи пересмикую. У відповідь прошу почитати історії про те, як демократії світу заплющували очі на проблеми Німеччини, яка захоплювала території і робила все, що хотіла, а світ тим часом висловлював стурбованість.

Ризик нової світової війни

Нагадати, яку ціну заплатила планета за такого роду боягузтво? Друга світова війна і смерть десятків мільйонів – це результат бездіяльності демократій вільного світу у відповідь на червоний та сірий терор комуністів та нацистів.

Мені шкода всіх тих, хто цього не бачить і не відчуває, адже є ризик нової світової війни. Передумовою якої є те, що демократії вільного світу продовжують бути імпотентами в питаннях адекватної відповіді на будь-які прояви терору і диктатури.

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Історія показала, що толерантний підхід до диктаторів – не є дієвим. Він лише підштовхує їх на ще більші звірства, саме тому ми маємо ставати сильнішими у військовій і ракетній галузі, та бути готовими застосовувати цю силу.

Досить загравати з монстрами – їх треба бити і ставити на місце, а як не розуміють – то нищити, адже свобода має свою ціну і ми зобов'язані мати сміливість платити її, але бажано не тоді, коли її у нас вже не буде.