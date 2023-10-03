Білорусь оголосила перевірку боєготовності армії: Ігнат пояснив, чи існує загроза

У Білорусі 3 жовтня за наказом самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка почали перевірку боєготовності армії. Як наголосили в міноборони "союзної держави", перевірка має "комплексний характер".

Про це мовиться в повідомленні пресслужби міноборони Білорусі. В країні планують, що війська "здійснять марші", а спеціальна техніка – має здійснити "контрольні пробіги", передає 24 Канал.

До теми Стягують "Смерчі" та "Полонези": у Білорусі проведуть масштабні військові навчання

Білорусь перевіряє боєготовність армії

У повідомленні пресслужби мовиться що перевірка боєготовності має комплексний характер і буцімто "дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням". Зокрема, білоруські військові мають у найкоротші терміни "здійснити марші до призначених районів". Коли ті прибудуть на місця, то мають виконати нормативи з предметів бойової підготовки.

Перевірятимуть не лише особовий склад, а й техніку. За наказом Лукашенка, військову та спеціальну техніку мають перевірити "пробігами по перетнутій місцевості". В навчаннях також братиме участь й авіація.

Аналізуючи перевірку, яку оголосили в країні, телеграм-канал "Білоруський Гаюн" стверджує, що загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі зберігатиметься до початку 2024 року. Про це свідчить, зокрема, продовження заборони польотів над південною частиною Білорусі. Нагадаємо, що це обмеження почало діяти від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нині ж його продовжили до 31 грудня 2023 року. До слова, ця заборона розповсюджується лише на цивільні судна, а ось білоруська військова авіація може використовувати цю територію.



Загроза обстрілів з Білорусі залишається / Фото "Білоруський Гаюн"

Тому ракетна небезпека з боку Білорусі зберігатиметься. Загалом, від 24 лютого 2022 року з території союзної з Росією держави по території України було зафіксовано запуск не менше 721 ракети. Останній пуск був майже рік тому – 6 жовтня 2022 року.

Як реагують в Україні на дії Білорусі

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував дії Білорусі. За його словами, Україна не очікувала атак з Білорусі й на початку повномасштабного вторгнення. Вірогідність була, але в нашій країні не полишали надій, що Лукашенко не долучиться до планів Путіна. Нині ж в Україні не мають жодних ілюзій щодо Білорусі.

Ігнат повідомив, що на північних кордонах нашої країни розгортаються угруповання військ. На цій ділянці посилюється протиповітряна оборона й загородження різних типів, мінні – у тому числі.

Тому очікувати можна що завгодно. Ми не робимо наразі жодних ілюзій, що щось там не відбудеться. Росія там (у Білорусі – 24 Канал) тримає комплекси зенітно-ракетні, вона там тримає "Іскандери", вона там тримає авіацію, можливо не у такій великій кількості, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тому маємо робити висновки й посилення й там (на кордоні з Білоруссю – 24 Канал), в тому числі,

– заявив Ігнат.

Він також наголосив, що нині протяжність лінії фронту понад 2 тисячі кілометрів, враховуючи невизнане Придністров'я, Білорусь, Росію, лінію зіткнення та морські кордони – це все лінія фронту. І з цієї лінії може прилетіти.

"Всі повітряні цілі, які є у Білорусі, зараз відстежуються. Ми маємо інформацію з власних джерел. Від наших західних партнерів, тому що там поряд Польща, яка попри все, що там зараз відбувається на фоні стосунків, все одно Польща – це наш партнер, наш друг. Ми отримуємо інформацію і з інших країн щодо повітряної обстановки і розвідки. Тому проводять там (у Білорусі – 24 Канал) якісь навчання, це невід'ємна частина існування будь-якого війська, його життєдіяльності й бойової роботи. Тому армія завжди живе бойовою підготовкою, це невпинний процес", – прокоментував Ігнат події у Білорусі.