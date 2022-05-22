Білорусь підігнала російські "Іскандери" ближче до кордону з Україною

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою. Посіпаки загарбників готові виконувати усі вказівки Кремля.

Білоруські партизани продовжують ділитися цінною інформацією про переміщення ворожих сил. Напад на Україну з Білорусі досі має велику ймовірність.

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"Іскандери" біля українського кордону

Як повідомили партизани, вперше за два місяці вони помітили рух російських "Іскандерів" в напрямку українського кордону. Більшість своїх сил Росія з Білорусі вже вивела, але якась частина військових та їхня техніка ще перебувають на території цієї країни.

Окрім того, з території Білорусі російські окупанти здійснюють ракетні обстріли мирних українських міст.

"Іскандер": особливості комплексу та його призначення

"Іскандер" – це оперативно-тактичний комплекс класу "земля – земля", він вражає цілі балістичними ракетами. Дальність польоту боєприпасу за офіційними даними становить 500 кілометрів, хоча може досягати й 700 кілометрів за умови модифікації ракети.

Головне призначення "Іскандера" – враження малорозмірних та площинних цілей, які розташовані в глибині військ противника. Йдеться про ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, засоби ППО, літаки, гвинтокрили та пункти зв'язку. Втім, російські окупанти не цураються обстрілювати мирні українські міста та цивільну інфраструктуру.

Новини з фронту: коротко про останні події

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Щоправда, успіху атака ворога не мала – ракета впала у річку.

Українським героям вдалося знищити САУ "Тюльпан" російських окупантів. Цікаво, що "наводку" на комплекс дав один з російських пропагандистів. Повідомляється, що це перше знищення ворожої самохідної артилерійської системи такого класу.

На Луганщині тривають гарячі бої з російськими окупантами. Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, ворог атакував Сєвєродонецьк одразу з 4 напрямків. Нашим захисникам та захисницям вдалося відбити атаку рашистів, ворог був змушений відступити. Окрім того, окупанти не припиняють обстрілів мирних міст та продовжують рівняти їх з землею.

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