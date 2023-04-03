У Білорусі почали перевірку боєздатності армії: реакція Києва

За дорученням диктатора Лукашенка розпочали перевірку бойової готовності армії у Білорусі. Однак Україна знає про всі можливі загрози з Півночі.

У Білорусі збираються пересувати військову техніку під час перевірки. Також можуть обмежувати рух цивільного транспорту. Таку заяву видали у міноборони Білорусі, передає 24 Канал.

До речі Для обстрілів Києва чи посилення ППО Білорусі: Жданов пояснив перекидання ракет С-400 з Росії

Як перевірятимуть армію в Білорусі

Стверджують, що заходи мають комплексний характер. Вони дозволять визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищу бойову готовність.

Також хочуть перевірити готовність виконувати завдання у встановлені терміни.

Реакція Києва

На аеродром в Гомелі знову прибув літак Ан-124 ВКС Росії. Це сьомий його приліт до Білорусі протягом останнього тижня. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що до Білорусі перекидають комплекси С-400.

Україна знає про переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв запевнив, наші сили оборони завжди готові до адекватного реагування. Розвідка стежить за ситуацією, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності збройних сил Білорусі.

Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки,

– додав командувач.

Українські захисники на Півночі перебувають у постійній бойовій готовності.