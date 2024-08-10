Не лише перекидає війська до кордону: у Білорусі висунули Україні нову погрозу

На тлі подій у Курській області активізувалася агресія з боку Білорусі. Наразі лише словесна. МЗС країни погрожує зачинити у Мінську українське посольство.

Вчора увечері, 9 серпня, Лукашенку "примарився" десяток дронів, які нібито прилетіли у Білорусь з України, після чого були збиті силами ППО. Уранці наступного дня диктатор звинуватив Київ у "провокації" і наголосив, що, мовляв, вона без відповіді не залишиться. На завершення дня прокинулося і МЗС Білорусі і теж вдалося до погроз.

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Загроза "остаточного розриву"

Так, білоруське відомство викликало тимчасову повірену у справах України в Білорусі Ольгу Тимуш. Українському дипломату було висловлено рішучий протест і передано ноту у зв'язку з нібито "порушенням кордону групою БпЛА", начебто запущених із території України.

Якщо посольство України не зможе впливати на провокації Києва, буде поставлено питання про доцільність його присутності в Мінську,

– йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, що сьогодні міноборони Білорусі повідомило про перекидання сил на Гомельський та Мозирський тактичні напрямки. Йдеться, зокрема, про розміщення там реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер".