У Білорусі раптово посилили перевірки на кордоні з Росією: що могло стати причиною

Білорусь відновила прикордонний паспортний контроль на кордоні з Росією. Країна має на це ряд причин, серед яких – небажання мати диверсії на власній території.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. За його словами, білоруський диктатор Олександр Лукашенко злякався можливих диверсій після низки інцидентів у Брянській області.

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Лукашенко боїться диверсантів

Він розповів, що між Білоруссю та Росією набрала чинності угода про взаємовизнання віз. І нібито, виходячи з міркувань цієї угоди, посилено контроль за в’їздом осіб з російськими візами.

"Мені здається, що це прикриття, адже угода вступила в дію у лютому, а посилили контроль зараз. Можливо, Лукашенко таким чином хоче щось продемонструвати Кремлю. Я у це не вірю, адже Лукашенко зараз дуже залежний від Путіна. Вони, як сіамські близнюки, поєднанні спільними злочинами, спільно готували вторгнення, вели перемовини, як буде організована атака на Україну", – заявив Латушко.

Павло Латушко про ситуацію в Білорусі: дивитись відео

За його словами, скоріш за все, Лукашенко злякався диверсій, які відбулись у Брянській області. Він боїться, що диверсанти зайдуть з території Росії, де дірява ділянка кордону.

Імітує боротьбу з нелегалами

Латушко також припускає інший варіант – Лукашенко намагається показати Польщі, Литві та Латвії, що він бореться з нелегальними мігрантами.

"Останній часом потік нелегалів через "зелений коридор" до ЄС значно зріс. Лише минулого тижня було зафіксовано 145 нелегалів, які намагались проникнути в ЄС, а загалом їхня кількість вже наближується до 10 тисяч нелегальних емігрантів з початку року", – додав білоруський опозиціонер.

Що відомо про перевірки на кордоні між Білоруссю та Росією