Білорусь і Росія планують провести навчання поблизу українського кордону

Режим Лукашенка планує провести копмлекс військових навчань поблизу України у 2022 році. Спільно з Росією там тренуваватимуться "прикривати південні кордони".

Таку заяву 29 листопада зробив білоруський генерал-лейтенант Віктор Хренін, міністр оборони. Цьому передувала нарада з питань військової безпеки за участі Лукашенка.

Читайте також Бойові дії будуть й у Чорному морі, – Кулеба про ймовірне вторгнення Росії

Посадевець зазначив, що Мінськ та Москва не планують масштабних навчань на 2022 рік. Втім, все ж проведуть разом низку тренувальних заходів щодо прикриття південних кордонів країни. Росію у Білорусі вже традиційно назвали основним стратегічним союзником.

Режим Лукашенка звинувачує Захід

Кордон України та Білорусі простягається на близько 1 100 кілометрів. Прикордонними регіонами з нашого боку є Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, а також Чернігівщина.

Крім цього, Хренін заговорив й про "активну мілітаризацію в сусідніх з Білоруссю країнах". Білоруський міністр цинічно стверджує, що це нібито свідчить про безпорадність та безсилля, яке проявляють західні політики.

Це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь,

– спробував виправдатися він.

Хренін зухвало звинуватив сусідів Білорусі в тому, що вони нібито спеціально створюють приводи для нарощування збройних сил у прикордонних регіонах. Він також процитував Лукашенка, який зухвало стверджує, що західні політики намагаються відвернути увагу своїх громадян від інших проблем.