Білорусь роздає нелегалам на кордоні військову форму – Польща очікує нових провокацій

29 вересня 2021 , 23:55
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Джерело:

Станіслав Жарин у твітері

У Польщі заявили, що Білорусь роздає нелегальним мігрантам на кордоні військову форму. Варшава очікує нових провокацій з боку режиму Лукашенка.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин зазначив, що білоруський диктатор цинічно використовує мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі, Литві та Латвії.

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Остання інформація з прикордонної служби свідчить про те, що білоруси роздають форму мігрантам в Уснарзе. Дуже ймовірні подальші провокації,
– зазначив прессекретар.


Білорусь роздає нелегалам на кордоні військову форму / Колаж 24 каналу

Ситуація з мігрантами з Білорусі

  • Анджей Дуда на початку вересня підписав указ про введення надзвичайного стану в деяких регіонах Підляшшя та Люблінського воєводства. Все через ситуацією на кордоні з Білоруссю.
  • Прикордонники 19 вересня виявили на кордоні з Білоруссю три тіла. Того ж дня поблизу кордону виявили мертвою громадянку Іраку. Один із чоловіків помер під час арешту охоронцями рубежу.
  • Після запровадження санкцій проти білоруського режиму Лукашенко заявив, що не буде стримувати навалу мігрантів в Європу. Польща вирішила відгородитись парканом від Білорусі.
Автор: Олег Васьків