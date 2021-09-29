Білорусь роздає нелегалам на кордоні військову форму – Польща очікує нових провокацій

У Польщі заявили, що Білорусь роздає нелегальним мігрантам на кордоні військову форму. Варшава очікує нових провокацій з боку режиму Лукашенка.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин зазначив, що білоруський диктатор цинічно використовує мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі, Литві та Латвії.

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Остання інформація з прикордонної служби свідчить про те, що білоруси роздають форму мігрантам в Уснарзе. Дуже ймовірні подальші провокації,

– зазначив прессекретар.



Білорусь роздає нелегалам на кордоні військову форму / Колаж 24 каналу

Ситуація з мігрантами з Білорусі