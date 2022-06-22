Білорусь розмістила на кордоні з Україною строковиків та дерев'яні муляжі танків, – Міноборони

Білорусь для демонстрації своєї присутності біля нашого кордону розмістила дерев'яні муляжі танків. Крім того, до кордону переміщують строковиків.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Ситуація на кордоні з Білоруссю протягом останньої доби не зазнала суттєвих змін, однак білоруські війська продовжують виконувати свої завдання поблизу кордону з Україною.

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Що відбувається на кордоні

Олександр Мотузяник розповів, що білоруські війська на кордоні з Україною в Брестській та Гомельській областях продовжують виконувати так звані завдання "посилення кордону". Біля українських кордонів перебувають до 7 батальйонів білоруських військ.

Основні зусилля військ Білорусі зосереджені на розвідці, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Для цього залучають навіть строковиків.

З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною регіонах дерев'яні муляжі танків,

– зазначив Мотузяник.

Також в Білорусі триває перевірка бойової готовності війська. орієнтовно вона триватиме до 25 червня.

Окрім того, Олександр Мотузяник наголосив, що, на жаль, загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі по Україні досі зберігається.

Що про загрозу наступу кажуть в МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що біля українських кордоні перебуває близько 4 тисяч білоруських військових. Ця кількість надто мала для нападу, тому поки що такої загрози немає. Однак загалом через існування такої ймовірності Україна повинна реагувати, щоб уникнути будь-якої можливості вторгнення з півночі.

Крім того, ще однією загрозою є зустріч Лукашенка і Путіна у Мінську, яка відбудеться 22 червня. Найбільш ймовірно, як зазначає Денисенко, російський диктатор знову буде схиляти самопроголошеного президента до участі у війні проти України.

Однак Денисенко також відзначив те, що вже 4 місяці Лукашенко викручувався від того, щоб вступити у війну, тому також є ймовірність того, що те саме самопроголошений президент Білорусі зробить і після цієї чергової зустрічі з Путіним.

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