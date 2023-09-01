Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону: як відреагувала Варшава

Білоруські прикордонники заявили, що польський вертоліт 1 вересня 2023 року начебто порушив кордон. Це нібито сталося у Берестовицькому районі Гродненської області.

Повідомляють, що польський вертоліт Мі-24 начебто залетів на глибину до 120 метрів, а тоді різко розвернувся й полетів назад. Інформацію поширили білоруські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У МЗС Польщі вже відреагували на інформацію. Там заявили, що проаналізують ситуацію.

Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю. Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у МЗС країни наголосили, що це може бути прямою провокацією Мінська напередодні парламентських виборів у Польщі. Також у відомстві зауважили: у білоруських ЗМІ регулярно можна побачити статті, у яких міститься інформація, що Польща начебто ось-ось нападе на Білорусь. Окрім того, там багато іншої нісенітниці.

До слова, нещодавно у Білорусі видали нісенітницю, що солдати НАТО нібито перетнули їхній кордон. Начебто вони пройшли аж два метри. Це нібито трапилося 30 серпня на кордоні з Латвією.