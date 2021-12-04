Білорусь заявляє, буцімто військовий вертоліт України порушив її повітряний простір
Джерело:Белта
Білорусь у суботу, 4 грудня, заявила, що військовий вертоліт України начебто порушив її повітряний простір. Мовиться про Мі-8, який летів на висоті близько 100 метрів.
Білоруська сторона заявила, що вертоліт нібито залетів на територію її країни на глибину до 1 кілометра. Це буцімто сталося близько 12:00 у районі пропуску "Нова Рудня".
Зауважте Ми ніколи не станемо "другою Україною", – Лукашенко відзначився цинічною заявою
У Білорусі також наголосили, що про інцидент вже начебто повідомили українську сторону.
Вертоліт, який начебто порушив повітряний кордон Білорусі: дивіться відео
МВС розпочали навчання на кордоні
- Пресслужба ДСНС повідомила про старт масштабних навчань у межах спецоперації "Полісся".
- Участь у них взяли підрозділи системи МВС.
- Навчання відбулися поблизу села Дольськ на Волині.
- За даними ДСНС, учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.
- Також підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі. Зокрема, надання допомоги та встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.
Лукашенко захищатиме РФ від України | Про новини: дивіться відео
Допис "Белта"
Держприкордонкомітет Білорусі опублікував відео, як український вертоліт Мі-8 порушив кордон із нашою країною.