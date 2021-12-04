Білорусь заявляє, буцімто військовий вертоліт України порушив її повітряний простір

Білорусь у суботу, 4 грудня, заявила, що військовий вертоліт України начебто порушив її повітряний простір. Мовиться про Мі-8, який летів на висоті близько 100 метрів.

Білоруська сторона заявила, що вертоліт нібито залетів на територію її країни на глибину до 1 кілометра. Це буцімто сталося близько 12:00 у районі пропуску "Нова Рудня".

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У Білорусі також наголосили, що про інцидент вже начебто повідомили українську сторону.

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МВС розпочали навчання на кордоні

Пресслужба ДСНС повідомила про старт масштабних навчань у межах спецоперації "Полісся".

Участь у них взяли підрозділи системи МВС.

Навчання відбулися поблизу села Дольськ на Волині.

За даними ДСНС, учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.

Також підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі. Зокрема, надання допомоги та встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Загалом участь у "Поліссі" взяли бійці поліції, державної прикордонної служби, нацгвардії, рятувальники та патрульні. Також до них залучили співробітників Державного агентства з управління зоною відчуження.

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Допис "Белта"

Держприкордонкомітет Білорусі опублікував відео, як український вертоліт Мі-8 порушив кордон із нашою країною.