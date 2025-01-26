Тихановська вважає перемогу України "вікном можливостей" для зміни влади в Білорусі

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Білорусі буде кілька варіантів для зміни влади. Одним з таких "вікон можливостей" політикиня бачить перемогу України у війні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zerkalo.

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Коли у Білорусі можуть змінити режим Лукашенка

За словами Тихановської, вікно можливостей для зміни влади з'явиться із закінченням російсько-української війни перемогою України.

І тому я за те, щоб дати Україні все можливе, щоб вони перемогли. І на момент переговорів у них була сильна позиція. Перемога України – слабкий Путін, а значить – слабкий Лукашенко. Він і так дуже слабкий, покладаючись лише на підтримку Путіна,

– сказала лідерка білоруської опозиції.

Окрім цього, Тихановська впевнена, що ще один вдалий часом може настати у зв'язку економічними проблемами, які наздоженуть Білорусь.

"Це може бути пов’язано з якимись економічними проблемами, якщо кишені Лукашенка порожні через санкції. І влада не зможе зберегти так звану економічну стабільність у Білорусі", – каже вона.

Ще один варіант для зміни режиму в Білорусі пов'язаний зі здоров'ям Лукашенка. Однак Тихановська наголошує, що не варто розраховувати на це. За її словами, може бути й це, а може бути якийсь чорний лебідь. Вона наголошує, що завдання демсил і самих білорусів – бути підготовленими до цього моменту.

До слова, 26 січня 2025 року у Білорусі проходять чергові "вибори" президента. Очікувано, на них вже всьоме лідирує Олександр Лукашенко.