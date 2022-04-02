Я й сам – колишній офіцер, а офіцери, які залишилися в Білорусі, кажуть мені, що немає підстав заявляти, що Білорусь готова вступати у війну. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Так, білорусів начебто підняли, і техніку всю з тривалого зберігання відновили. Формально Білорусь удає для Путіна, що вона готова, але насправді вона ні до чого не готова. Це так очевидно.

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Білоруси не готові йти проти України

Якби білорусам сказали йти й воювати з поляками, литовцями, тобто тими, кого російський телевізор називає "гейропою", то, можливо, білоруси знайшли б у себе якусь мотивацію. Але з Україною ні в кого немає мотивації воювати.

Я розумію, що лукашенківський електорат підтримує Лукашенка та Росію – для них це одне й те саме. Якби Лукашенко не був послідовником російської політики, то вони б за нього не голосували і Москва б його не підтримувала. Єдиний спонсор тероризму в Білорусі – Росія, яка постійно вибори визнає, і фінансово Лукашенка підтримує, і силовими методами.

Я до того, що білорусам просто на голову не налазить, чому вони мають воювати з Україною. Ми дивилися соціологічні опитування, і там із тієї третини, яка підтримує в Білорусі Лукашенка та Росію, лише 3% за участь у війні. І це взагалі з усього населення Білорусі.

Білоруси підтримують Лукашенка, але не готові воювати проти України / Фото Getty Images

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Пропаганда в Білорусі

Білоруси завжди жили в російському інформаційному просторі. І для багатьох протверезінням став 2014 рік. При всій цій пропаганді, що в Україні нібито йде своя громадянська війна, білоруси не тупі, щоб вірити в це.

Люди подивилися на інформацію, зіставили її та зрозуміли, щоІ багато хто вже тоді зрозумів, що Росія – це не те, що вона намагається собою представляти.

Нам же в Білорусі, русаки розповідають, що є славні хлопці з псевдореспублік на Донбасі, і їх ображають погані "бендерівці", як вони кажуть. Їх треба покарати та відучити ображати – це вставляють білорусам у голову. Але розумні люди все чудово розуміють, і бачать, що все зовсім не так.

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