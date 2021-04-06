У Білорусі водій в'їхав у натовп людей: моторошний момент зафіксували камери

Внаслідок ДТП постраждали 5 осіб. Водій намагався втекти з місця події.

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За інформацією правоохоронців, водій автомобіля був саме одним з відвідувачів цього ж кафе. Він нібито посварився з іншими людьми – це могло стати причиною наїзду.

Момент наїзду зафіксували камери спостереження. На відео видно, як водій на шаленій швидкості раптово в'їхав у натовп, люди не встигли навіть спробувати втекти.

Що відомо про водія

Схожа трагедія трапилась і в Україні. У 2017 році Олена Зайцева у Харкові, перебуваючи за кермом автомобіля Lexus, збила 11 людей. На місці загинуло 5 осіб, ще одна дівчина померла згодом у лікарні.

Ба більше, водій після скоєного навіть не зупинився, а поїхав далі, намагаючись втекти з місця злочину. Правоохоронцям вдалося затримати його за містом.

Як виявилось, зловмисник – раніше судимий 34-річний житель Бобруйська. У міліції порушили кримінальну справу про замах на вбивство.

У Білорусі водій в'їхав у натовп людей: відео

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