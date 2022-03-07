З Білорусі через Чорнобильську зону ворог постачає у свої підрозділи паливо

Росія постачає паливо та інші засоби своїм окупаційним військам з Білорусі. Роблять це через Чорнобильську зону.

Відповідну інформацію повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначили, що окупантам у такий спосіб постачають й інші матеріальні засоби.

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"З території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ", – зазначили у Генштабі.

Варто зазначити, що Білорусь не лише допомагає окупантам. З території цієї країни запускають ракети, які атакують Україну.

Білорусів також намагаються втягнути у війну, однак чоловіки масово втікають за кордон.



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