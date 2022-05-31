У Білорусі із баз зберігання зняли танки і БМП: Росія може поповнювати ними запаси

Білорусь продовжує усіляко сприяти російським загарбникам. Ворог може поповнити свої втрати у техніці білоруськими бойовими машинами.

Білоруська армія зберігає повну бойову готовність та проводить "навчання" поблизу кордону з Україною. Піти в наступ білоруси навряд чи наважаться, але вони сприяють російським окупантам усіма можливими способами.

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Білорусь знімає танки зі зберігання

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Волинському та Сіверському напрямках залишилася без змін. Жодних ознак наступальних дій збройних підрозділів ворога не зафіксовано. Білоруси активно працюють над посиленням свого кордону з Україною.

Разом з тим, білоруси почали знімати танки та БМП зі зберігання. Є дуже велика ймовірність, що їх передадуть російським окупантам, які зазнали у боях із ЗСУ просто шалених втрат.

Також відомо, що у Курській та Брянській області росіяни продовжують тримати бойові підрозділи поблизу українського кордону. Штурмових дій не зафіксовано, ворог хоче завадити перегрупуванню ЗСУ та втримати на визначеній ділянці певну кількість наших сил.

Ситуація в Білорусі: коротко про останні події

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що його КДБ вдалося провести в Україні якусь "спецоперацію" зі звільнення затриманих білорусів. Де їх затримали, за що, де вони перебували – друг Путіна не сказав. Він нагородив КДБ-істів медалями за те, що вони провели "спецоперацію" без галасу та навіть жодного пострілу. Також він додав, що двох білорусів, яких потрібно було звільняти, українці вбили. Як з такою фантазією Лукашенко не здолав НАТО та не захопив Америку – загадка.

Білоруси продовжують проводити різні військові "навчання" на кордоні з Україною. Раніше вони анонсували, що будуть перевіряти боєготовність своєї армії до 4 червня.

Білоруські солдати не виявляють жодного бажання йти воювати проти України. А після того, як почали ховати військових, які підписали контракт з російськими ПВК та поїхали на війну, мотивація брати участь у бойових діях серед білорусів впала ще більше.

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