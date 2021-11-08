У Білорусі ліквідували Товариство білоруської мови

У Білорусі суд ліквідував Товариство білоруської мови. Причиною такого рішення стала скарга Мін'юсту через нібито невчасно подану документацію в межах позапланової перевірки організації.

Разом із Товариством у Білорусі зникнуть дві газети – "Наше слово" та "Новий час". Їх видавала організація, однак уже після проведення обшуків у липні 2021 року друкарні відмовлялися їх публікувати.

Зверніть увагу Поки без одної валюти: Росія та Білорусь готують "єдину державну символіку"

У Товаристві відреагували на рішення

Суд у справі про ліквідацію товариства білоруської мови відбувся 8 листопада. Рішення ухвалили на користь Міністерства юстиції.

На рішення суду відреагувала голова Спілки письменників Білорусі Олена Анісім.

Наша совість чиста, ми зробили все, що в наших силах, і ми не збираємося відмовлятися від рідної мови,

– заявила Анісім.

Передісторія справи

Ще 14 липня 2021 року білоруські силовики провели обшуки в офісах організації та вилучили продукцію 2018 року, яка була присвячена 100-річчю проголошення Білоруської Народної Республіки, книги та комп'ютери.

Після цього у Мін'юсті вимагали від Товариства бухгалтерської документації, однак відповідальну за неї затримали за тиждень до проведення обшуків.

Міністерство звинуватило Товариство білоруської мови в несвоєчасному поданні документів та звернулося до Верховного суду із заявою про ліквідацію організації. Перше слухання мало відбутися ще 27 серпня, однак його перенесли на невизначений термін.