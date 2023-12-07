Лукашенко планує спорудити великий військовий полігон поблизу України: деталі від розслідувачів

На кордоні з Україною може з'явитися великий військовий полігон. Його планує побудувати Білорусь у прикордонній Гомельській області.

Як зазначають розслідувачі, вже тривають підготовчі процеси. Що стосується будівництва полігону, то воно може стартувати у 2024 році.

Читайте також Легкої прогулянки у них не вийде: чи є небезпека наступу росіян з Білорусі

Що відомо про майбутній полігон

Детальніше про плани білорусів розповів проєкт Motolko Help. Його розслідувачі підтвердили відомості, що Білорусь прагне побудувати новий військовий об'єкт. Про це йшлося в "Інституті Воєнпроєкт". Відповідне підприємство розповідало про ведення перемовин з вибору субпідрядників, щоб виконувати роботи на об'єкті.

Відомо, що замовники шукали, хто б їм виготовив картографічну основу масштабу 1:5 000 на територію ділянки робіт. Вона розташована у Речицькому та Гомельському районах Гомельської області.

За наявною інформацією, документи для технічного завдання оформили 5 травня 2022 року. А вже 26 травня самопроголошений президент Білорусі Алєксадр Лукашенко зробив оголошення. Воно стосувалося формування Південного оперативного командування збройних сил країни. Відомо, що на момент анонсу підготовка до будівництва необхідної інфраструктури вже велася.

Що каже тендер

За даними, вказаними у тендері, площа району робіт – 20 тисяч гектарів або 200 квадратних кілометрів. Водночас слід розуміти, що площі самого будівництва та полігону можуть бути значно скромнішими. Попри це, розслідувачі припускають, що мовиться не про бригадний, а загальновійськовий полігон.



Ймовірні місця для майбутнього полігону / Інфографіка Motolko Help

Згідно з аналізом журналістів, імовірними місцями для майбутнього військового полігону можуть бути: