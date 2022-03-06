Білоруси Одеси закликали своїх земляків чинити спротив самопроголошеній владі: відеозвернення

Українські війська завдають нищівних втрат окупантам. Тим часом самопроголошений президент Білорусі очевидно підіграє і допомагає країні-агресорці вести війну проти України.

Зокрема, Олександр Лукашенко щонайменше віддав територію своєї країни диктатору Путіну, щоб той зміг звідти гатити ракетами по території України. Білоруси з Одеси записали відеозвернення до всіх своїх земляків.

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Кілька білорусів в Одесі виступили на захист України. Вони закликали своїх земляків чинити спротив самопроголошеній владі і не виконувати злочинних наказів.

Відеозвернення білорусів Одеси до своїх земляків:

Нагадаємо, що після виборів у Білорусі 2020 року легітимність диктатора Лукашенка не визнали безліч цивілізованих держав, у тому числі Україна. Тоді у Білорусі відбувались масові мирні протести проти самопроголошеного президента, безліч протестувальників були репресовані.

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